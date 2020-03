Serie B, classifica aggiornata: Benevento superstar. Il Crotone accorcia sul Frosinone

In archivio questo martedì di calcio, che ha visto giocarsi otto dei dieci match della 27^ giornata di Serie B, che terminerà domani.

Inarrestabile il Benevento, che batte tutti i record e consolida sempre di più la vetta, mentre il Crotone approfitta del mezzo passo falso del Frosinone e accorcia per il secondo posto; nella parte opposta della classifica, il pari del Livorno, centrato proprio con il Frosinone, è prezioso, ma il Trapani riesce a muoversi e agganciare il Cosenza. Notte fonda per i lupi, ma non se la passa bene neppure la Cremonese, che ha però una gara in meno.

Di seguito la classifica aggiornata:

Benevento 66

Frosinone 47

Crotone 46

Cittadella 43

Salernitana 42

Pordenone 42

Spezia 41*

Empoli 39

Chievo Verona 37*

Virtus Entella 35

Pescara 35*

Pisa 33

Perugia 33

Juve Stabia 33

Venezia 32

Ascoli 31**

Cremonese 27*

Cosenza 24

Trapani 24

Livorno 18

* una gara in meno

** due gare in meno