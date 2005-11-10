Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello in un’intervista rilasciata a Tuttojuve.com ha parlato di due calciatori di proprietà bianconera che sono in forza al club irpino e stanno vivendo momenti differenti: “Moruzzi si sta notando un po' di più, è partito in sordina ma aveva bisogno di tempo per carburare. Ora sta trovando continuità dopo un inizio così e così, è riuscito a emergere facendoci vedere le sue qualità fisiche e tecniche. Sta facendo un campionato molto importante con noi, ma anche in nazionale è riuscito a rendersi protagonista. Sta trovando continuità a livello di prestazioni e nel tempo sarà destinato a fare cose importanti. - spiega Aiello - Faticanti ha trovato un po' di concorrenza, però è un giocatore forte e sono sicuro che vedremo presto il suo reale valore. D'altronde già in passato è riuscito a dimostrare di essere all'altezza con avversari di livello”.

Sulla valorizzazione dei talenti

Il direttore biancoverde si sofferma poi sugli altri giovani che l’Avellino sta lanciando: “Siamo una squadra che sta rendendo al massimo grazie anche al lavoro di mister Nesta, ci fa piacere poter far giocare molti giovani, se non sbaglio siamo tra i primi tre in Italia e sistematicamente scendiamo in campo con sette U25 e quattro U21. Questa cosa qui assume ancora più valore, perché oltre a ottenere i risultati stiamo anche valorizzando i talenti e un po' anche il calcio in Italia, visto che per la maggior parte sono tutti italiani. - prosegue Aiello parlando del rapporto con la Juventus e non solo – Da noi i giovani vengono presi per giocare e questa è una strategia presente dallo scorso anno e che sta portando risultati come per esempio Daffara che è titolare al Parma. Abbiamo rapporti con altri club come Sassuolo, Inter, Roma, dalla Fiorentina abbiamo preso Martinelli. Non lo facciamo soltanto per avere qualche agevolazione, ma ci teniamo a farli crescere nella maniera migliore. Avellino, poi, valorizza al massimo il giocatore, perché per emergere qui devi avere una personalità importante. Il suo futuro? La Fiorentina potrebbe valutare un suo futuro nella categoria superiore il prossimo anno, ma ovviamente potrebbe decidere anche di tenerlo per puntarci. Questa è solo la mia idea".

Licina e James Rodriguez, gli obiettivi sfumati

Aiello poi torna su due trattative non andate a buon fine come quelle per Adin Licina e James Rodriguez: “Il primo lo reputo un rimpianto perché è un giocatore di spessore internazionale e le sue giocate sarebbero state perfette per far innamorare una città come Avellino che ama il calcio e il talento. Non ci siamo riusciti, ma fa niente. - conclude Aiello - Per James c'è stata una trattativa, nata un po' in sordina, ma diventata concreta nel corso dei giorni. Erano davvero forti le possibilità di portarlo qui in Irpinia, ma lo scenario è cambiato nel momento in cui è arrivata un'offerta importante da un club colombiano che gli consentiva di giocare il campionato di casa e la Libertadores. Ha preferito rimanere lì, ma per noi è stata una bella esperienza quella di poter trattare un giocatore così importante".