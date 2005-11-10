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Serie B, Shpendi è l'MVP di settembre: davanti a lui solo Raphinha e Yamal

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:48Serie B
15.10.2026 12:48Serie B
Fonti preferite
L'attaccante del Cesena Cristian Shpendi conquista il primo Trofeo MVP della Serie BKT 2026/2027 grazie a un brillante avvio di stagione.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

La Serie BKT inaugura la stagione 2026/2027 con l’assegnazione del primo Trofeo MVP del mese, che per settembre va per la prima volta in carriera all’attaccante del Cesena Cristian Shpendi. Anche quest’anno, il premio è frutto della collaborazione tra BKT, Title Sponsor del Campionato, e la Lega Serie B, confermando una sinergia solida e duratura.

Confermata anche la presenza, in fase di votazione, dei giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale della competizione, e di Stats Perform, affiancati per questo mese dalla giornalista di Radio Kiss Kiss Susy Fiorillo. Shpendi sarà premiato in occasione del match Cesena-Avellino, valido per la 7ª giornata della Serie BKT, durante il cerimoniale pre-gara.

I dati Opta, relativi al mese di settembre, dimostrano un avvio di stagione particolarmente brillante per l’attaccante bianconero, che si è distinto tra i migliori marcatori continentali. Nei cinque principali campionati europei e relative seconde divisioni, soltanto calciatori del calibro di Raphinha (sette) e Lamine Yamal (cinque) hanno segnato più di Cristian Shpendi, autore di quattro gol.

Sempre a livello europeo, considerando coloro che hanno realizzato almeno lo stesso numero di reti, Shpendi si colloca al secondo posto per percentuale realizzativa, pari al 66,7%. A fare meglio è stato soltanto Carlos Hernández del Ceuta, con l’80%.

Il contributo dell’attaccante del Cesena emerge anche nei duelli aerei vinti: con 14, Shpendi si conferma tra i migliori della categoria, preceduto soltanto da Fabio Abiuso (15) e Raffaele Russo (16).

A completare il quadro di un rendimento a tutto campo, anche il dato relativo ai palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo: tra gli attaccanti della Serie BKT, nel mese di settembre, soltanto Lorenzo Insigne e Bernat Guiu (entrambi a quota cinque) hanno fatto meglio di Shpendi (quattro).

Prima punta mobile e duttile, Cristian Shpendi rappresenta da anni un punto di riferimento per il Cesena, fin dai tempi delle giovanili. Dopo aver conquistato il Campionato Primavera 2 2021-2022 e la Supercoppa Primavera 2 2022, ha debuttato in Serie BKT nell’agosto 2024, chiudendo la stagione con 38 presenze e 13 gol. Si è ripetuto anche durante la passata stagione, collezionando altre 38 presenze e realizzando 12 gol, fino all’eccellente avvio della stagione in corso, certificato dal primo Trofeo MVP.

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