Il Cesena si gode Cristian Shpendi, capocannoniere della Serie B con 12 gol, e intanto si interroga su quanto riuscirà a trattenerlo nella finestra di gennaio. La tripletta di martedì sera nel 5-1 all'Ascoli ha acceso ancora di più l'entusiasmo attorno all'attaccante italo-albanese, protagonista assoluto della stagione dei romagnoli.

Una tripletta contro la miglior difesa

L'Ascoli era arrivato al 'Manuzzi' con la miglior difesa del campionato, dettaglio che rende ancora più pesante l'impresa di Shpendi. Con i suoi gol il Cesena di Alessandro Diamanti è salito al 5° posto, in piena zona playoff, grazie a una serie positiva di cinque gare da 13 punti. Il bomber è andato a segno in 9 partite su 13. Un rendimento che racconta il valore di una squadra che in estate non godeva di particolare credito e che il tecnico, alla prima esperienza in panchina, sta costruendo dimostrando di avere la stoffa.

Il mercato di gennaio

La domanda, a questo punto, è inevitabile: il Cesena riuscirà a preservare il suo gioiello più prezioso? Nelle ultime battute del mercato estivo Shpendi era di fatto già stato ceduto alla Cremonese per circa 4 milioni, ma l'affare è saltato perché è venuto meno un giro di attaccanti che coinvolgeva anche altre punte. Oggi il 23enne vale almeno 6 milioni e da almeno due stagioni meriterebbe di confrontarsi con la Serie A. Non va esclusa nemmeno una destinazione estera, perché il giocatore è seguito da tempo anche in Europa e un'offerta particolarmente ghiotta potrebbe cambiare gli scenari.

Le pretendenti e il legame con il Cesena

Shpendi deve molto al Cesena, dove è arrivato nel 2019 per giocare nell'Under 17 insieme al gemello Stiven, oggi all'Empoli, ultimo in classifica, e frenato anche da qualche problema fisico. Resta il fatto che a gennaio sarà il gioiello più ambito di tutta la B. Su di lui, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbero rifarsi vive due società di Serie A che l'avevano già cercato nelle sessioni precedenti, Fiorentina e Cagliari. Se continuerà a incantare così, non è escluso che si faccia avanti anche qualche club ancora più blasonato.