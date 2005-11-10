In appena 13 giornate di campionato Cristian Shpendi ha già eguagliato il suo record di marcature fatto segnare in Serie B: 12 reti, tante quante quelle messe a segno lo scorso anno quando però arrivarono in 37 presenze, quasi il triplo delle attuali. Contro l’Ascoli il classe 2003 si è anche tolto lo sfizio di portarsi a casa il pallone del match grazie a una tripletta, la sua prima in Serie B, che ha che ha fissato il risultato finale su un 5-1 che non ammette repliche.

Una tripletta che vale un record

L’aver scavallato la doppia cifra anche in questo campionato permette a Shpendi di far registrare un record in casa Cesena. Dal 2007/08, considerando le dieci partecipazioni al campionato cadetto dei romagnoli, infatti l’albanese è il primo calciatore bianconero capace di raggiungere almeno le dieci reti per tre stagioni, in questo caso consecutive. Ora per Shpendi c’è l’assalto ai 20 gol, che rappresentano il suo massimo stagionale fra i professionisti, segnati nel 2023/24 quando trascinò il Cesena in Serie B.

Il Cesena riuscirà a trattenerlo a gennaio?

La domanda che tutti si pongono a Cesena è però un’altra: il club riuscirà a trattenere l’attaccante a gennaio quando, con tutta probabilità, le sirene del mercato suoneranno più forte con anche club di Serie A – Cagliari su tutte - pronti a farsi avanti per il suo cartellino. Nonostante il contratto in scadenza nel 2028 non ‘costringa’ il club bianconero a cedere il giocatore, lo stallo sul rinnovo – con la società che vorrebbe portare la scadenza al 2029 con spalmatura dell’ingaggio da 1,4 milioni lordi l’anno – potrebbe spingere il giocatore verso altri lidi. Il Cesena però ha come esigenza quella di trattenere Shpendi fino al termine dell’anno, ma è anche consapevole che a giugno avrebbe meno potere contrattuale di fronte a possibili richieste visto il solo anno di contratto che legherebbe il centravanti al club. L’alternativa, qualora non dovesse arrivare il tanto sospirato rinnovo, potrebbe essere una soluzione simile a quella fatta con Stefano Sensi nel 2016 quando venne ceduto al Sassuolo restando però fino a fine stagione al Cesena per poi cambiare maglia in estate.