Sette giorni per la FestA. Al "Castellani" di Empoli il Benevento vuole chiudere i giochi

vedi letture

Dopo più di 100 giorni, è ripartito il campionato di Serie B, che ha visto il Benevento di mister Filippo Inzaghi tornare a vincere (contro la Cremonese) e arrivare a quota 72 in classifica. Esattamente +22 dalla seconda posizione, occupata dal Crotone, club che, come il Frosinone, ora terzo, può ancora sperare nel primo posto, almeno aritmeticamente parlando.

Perché non sarà semplice arrestare la corsa dei campani, che già venerdì, al "Castellani" di Empoli, potrebbero festeggiare la promozione in Serie A. Vincendo, infatti, i giallorossi arriverebbero a quota 75, punteggio raggiungibile dalle due formazioni citate prima che devono però affrontarsi alla penultima giornata e in caso di pareggio non sarebbero premiate entrambe; 75 punti, è quindi la quota sufficiente per approdare direttamente nella massima serie, anche qualora il club di Oreste Vigorito non vincesse le restanti otto partite successive a quella di venerdì.

Ci sarebbero però buone possibilità di immediata promozione anche in caso di pareggio, ma in questo caso non devono vincere Frosinone e Spezia, e addirittura in caso di sconfitta; conti più complessi in questo caso, perché dovrebbero rimediare un ko anche Crotone e Frosinone, con eventuale vittoria di solo una tra Spezia, Pordenone e Cittadella.