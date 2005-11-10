Sibilli: "Juve Stabia scelta giusta. Squalifica per scommesse? Purtroppo non sono il primo né l'ultimo"

Di padre in figlio, perché Giuseppe Sibilli è approdato in estate alla Juve Stabia, dove aveva militato anche suo padre Salvatore. Una scelta di cuore, come ah detto l'attaccante in un'intervista rilasciata al sito del giornalista Gianluca Di Marzio, dove ha anche aggiunto che "l'Avellino e il Cesena si erano interessate a me ma alla fine ho preso questa decisione. E il momento è molto positivo: dopo l’annata che ho passato e ciò che è successo, non mi aspettavo di incidere subito. Mi sono preparato, ho lavorato tanto anche quando sono stato fermo. La forza della Juve Stabia è lo spogliatoio".

A proposito dello stop, ecco che il discorso si sposta alla sua squalifica per calcioscommesse: "Purtroppo non sono né il primo né sarò l’ultimo. Questo è un problema e bisogna affrontarlo. In quel periodo ho avuto Fabio Caserta come allenatore, mi ha aiutato tanto. Io ho sbagliato, ho commesso un errore. Ma credo che, quando ti comporti bene e fai le cose a modo, metti tutto a posto".

Non manca infine una nota al Bari, dove giocava al tempo: "Non sono stato insultato, anzi, i tifosi mi hanno supportato. Ho dato priorità al Bari, sempre, ho fatto anche tutto il ritiro con la squadra. Non ho chiesto soldi in più, ma con la retrocessione andavano messe a posto delle cose sul contratto. Poi non abbiamo trovato il giusto accordo, ma non mi è piaciuto il 'teatrino' che si è creato quando ci siamo lasciati, al quale probabilmente ho contribuito anch’io, ma non da solo".