Juve Stabia, Sibilli: "Vittoria che ci deve dare grande forza. Il gruppo merita un applauso"

Dopo il successo contro l'Arezzo, l'attaccante della Juve Stabia Giuseppe Sibilli ha parlato in conferenza stampa: "È stata una partita diversa rispetto alle altre - riporta Vivicentro.it -. Abbiamo faticato, anche per merito dell’Arezzo, perché ci sono stati tanti duelli. Dal punto di vista del gioco non abbiamo fatto benissimo e probabilmente il gol segnato nei primi minuti ha avuto anche un contraccolpo sulla nostra prestazione. Siamo comunque contenti perché è stata una vittoria bellissima. Ci prendiamo questi tre punti e ci godiamo qualche giorno con maggiore serenità, perché siamo riusciti ad allontanarci dalla zona più delicata della classifica.

Se parliamo degli ultimi anni, devo dire che non ho giocato tantissimo. Qui mi sento bene, mi sento a casa, sto bene con il gruppo e con le mie qualità. È una cosa molto importante, perché sono sereno e mi diverto a giocare a calcio. La cosa fondamentale è rimanere semplici e lavorare insieme alla squadra. Penso che nel corso dell’anno potremo raggiungere risultati importanti.

Questa vittoria deve darci grande forza e morale. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia in questa categoria. Spero che ci aiuti a ripartire con ancora più convinzione. Stiamo parlando attraverso quello che facciamo sul campo e abbiamo conquistato 16 punti. Considerando i problemi che questa squadra ha attraversato, secondo me il gruppo merita un applauso".