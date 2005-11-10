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Juve Stabia-Hellas Verona 0-1, le pagelle: Baroni vince con i cambi, Sibilli non molla

autore
Andrea Carlino
Oggi alle 21:57Serie B
autore Andrea Carlino
28.10.2026 21:57Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Nella nona giornata di Serie B, l'Hellas Verona conquista un prezioso successo esterno per 1-0 sul campo della Juve Stabia grazie alla rete decisiva di Harroui all'87'. Dopo una gara intensa e ricca di capovolgimenti di fronte, la squadra di Baroni sfrutta al meglio la ripartenza nel finale conquistando tre punti fondamentali. Per la Juve Stabia resta il rammarico per le tante occasioni sprecate e per una prestazione gagliarda punita solo nelle battute conclusive.

LE PAGELLE DELLA JUVE STABIA
Vukovic 6,5 – Miracoloso sul siluro a botta sicura di Ekuban, infonde sicurezza alla difesa con uscite alte autorevoli. Incolpevole sul tocco sotto del gol, ipnotizza Sarr nel finale evitando il raddoppio.

Maggioni 6 – Presidia la corsia di competenza concedendo poco. Spinge con tempi corretti e per poco non propizia un autogol avversario con un traversone rasoterra davvero velenoso.

Baldi 6 – Lotta con il fisico nell'area piccola contenendo le incursioni scaligere. Mantiene l'ordine tattico senza concedersi sbavature di rilievo per gran parte del match.

Bellich 6 – Riferimento solido della retroguardia campana nelle letture aeree. Tiene a bada il raggio d'azione di Mulattieri con interventi puntuali e buona personalità.

Douglas 5 – Prestazione macchiata da un grave disimpegno sulla trequarti che spalanca la porta a Iannoni. Soffre le accelerazioni avversarie e concede troppi metri sul suo lato.

Pierobon 6 – Dà sostanza alla mediana schermando la difesa nei momenti di maggior pressione. Spende il fallo tattico con intelligenza prima di lasciare il campo. Dall'87' Kumi s.v.

Battistella 6 – Paga un avvio contratto ma cresce nella ripresa. Dialoga bene con i compagni sulla sinistra cercando di velocizzare la manovra. Dal 64' Karic 6 – Garantisce muscoli e freschezza nel finale.

Artioli 5,5 – Geometrie alterne in fase di impostazione, soffre il pressing aggressivo del centrocampo ospite. Manca della lucidità necessaria per verticalizzare con continuità.

Sandrucci s.v. – La sua gara dura appena una decina di minuti prima che un problema muscolare lo costringa alla resa. Dal 13' Patanè 6 – Spara alto una grande chance a tu per tu con Perilli, ma garantisce vivacità.

Di Nardo 5,5 – Trova pochissimi varchi tra i centrali avversari e fatica a fare da raccordo. Isolato dalla manovra, spende molte energie nel pressing ma incide poco. Dal 64' Candellone 6 – Dà maggior peso all'attacco.

Sibilli 6,5 – Trascinatore e costante spina nel fianco per la difesa veneta. Delle sue sgasate nasce l'illusione del gol sull'esterno della rete, pur peccando d'imprecisione su una chance dal limite. Dall'87' Fernandes s.v.

Allenatore: De Giorgio 6 – Prepara bene l'approccio e la squadra mostra carattere, schiacciando l'avversario a più riprese. Paga l'imprecisione sotto porta e la disattenzione difensiva nel finale.

LE PAGELLE DELL'HELLAS VERONA
Perilli 6,5 – Riflesso prodigioso su Patanè nel primo tempo che salva il risultato. Governa bene la propria area di rigore guidando la linea difensiva nei momenti di sofferenza.

Zappa 6,5 – Presenza costante sulla fascia destra dove spinge con grande continuità. Pennella un assist perfetto per Ekuban e accompagna la manovra offensiva con ottimo piglio.

Slotsager 6 – Riferimento roccioso al centro della difesa. Amministra con calma la marcatura degli attaccanti avversari sventando diversi traversoni insidiosi con buon senso della posizione.

Edmundsson 5,5 – Rischia una clamorosa autorete intervenendo in spaccata. Si prende un cartellino giallo e mostra qualche incertezza nelle letture veloci del tridente di casa.

Frese 6 – Duella con ardore sulla corsia mancina garantendo copertura. Svolge il compito assegnatogli senza strafare ma limitando le avanzate avversarie sulla sua sponda.

Sezonienko 5,5 – Pecca di precisione al momento di concludere la manovra. Mette quantitativo di corsa al servizio della squadra ma sballa la mira da buona posizione. Dal 91' Dawidowicz s.v.

Bernede 6 – Metronomo ordinato del centrocampo scaligero. Recupera preziosi palloni in mediana e detta i ritmi di gioco con passaggi puliti, senza prendersi rischi inutili.

Iannoni 6 – Dinamico e aggressivo nel rubare palla sulla trequarti. Sfiora la rete con una bordata dal limite, pur risultando a tratti troppo irruento nelle giocate. Dall'82' Le Borgne s.v.

Livramento 6,5 – Crea scompiglio con i suoi movimenti a rientrare dalla sinistra. Sempre pericoloso nell'uno contro uno, propizia l'azione del gol ribaltando intelligentemente il gioco. Dall'82' Harroui 7 – Ingresso devastante: risolve la partita con uno splendido tocco morbido che regala i tre punti.

Ekuban 6 – Movimenti sempre puntuali ad allungare le difese, sfiora la marcatura con una bella girata al volo neutralizzata da Vukovic. Difetta però di lucidità negli ultimi metri. Dal 72' Mosquera 6 – Aiuta la squadra a salire.

Mulattieri 5,5 – Lotta sulle palle vaganti e si spende nel lavoro sporco per la squadra. Tradito dall'equilibrio al momento di concludere da posizione favorevole, spreca una chance invitante. Dal 72' Sarr 6,5 – Mette a referto l'assist decisivo per Harroui, pur divorandosi il raddoppio nel finale.

Allenatore: Baroni 6,5 – Lettura ottima della partita e cambi decisivi. Sfrutta il cinismo della sua squadra e le ripartenze nei momenti chiave, spezzando il digiuno di vittorie esterne con lucidità tattica.

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