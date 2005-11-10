Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"

Davide Possanzini, tecnico del Sudtirol, ha parlato al termine della sfida persa contro la Juve Stabia. Ecco le dichiarazioni prese dai canali del club: “La sconfitta è sacrosanta, abbiamo sbagliato un po' più del solito. Il gol preso prima di andare negli spogliatoi ci ha tagliato le gambe, abbiamo mostrato poca qualità e dispiace per la giornata storta. Ci sono molti meriti loro ma anche demeriti nostri perchè non siamo stati puliti col pallone tra i piedi. Peccato, è stata una giornata storta”.

Sull'espulsione: “Non mi interessa, sarebbe come cercare una scusa. Mi concentro su ciò che non sono riuscito a dare ai ragazzi e basta. Non mi aspettavo che i miei non avessero quella brillantezza che hanno mostrato da inizio stagione. Sono convinto che questa sconfitta possa farci bene, farci capire quanto sia difficile questo campionato. Abbiamo dei difetti, come tutte le squadre, siamo anche questi e in partite come queste bisogna cacciare fuori altro”.