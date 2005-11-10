Davide Possanzini, tecnico del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa per 4-1 al "Barbera" contro il Palermo. Queste le sue parole, riprese da StadioNews.it: "L'inizio del Palermo non mi ha sorpreso perché la squadra veniva da una sconfitta e c'era lo stadio pieno. Dovevamo far passare l'ondata, ma è un peccato perché i miei ragazzi stanno lavorando bene: se vogliamo fare un salto di qualità, dobbiamo mettere più convinzione indipendentemente dal risultato. Se un calciatore è bravo, lo faccio giocare anche se è nato nel 2020. Non è la prestazione in sé che mi farà pensare stasera, ma il fatto di dover essere più convinti. Senza nulla togliere al Palermo che è una squadra fortissima e oggi lo ha dimostrato, non ricordo occasioni oltre ai gol".

"Ci è mancata un po' di convinzione - ha ripetuto Possanzini -. Abbiamo fatto cose discrete, subendo il terzo gol quando non dovevamo: iniziare il secondo tempo sul 2-0 sarebbe stato diverso. Le partite vanno giocate prima di perderle, ma noi abbiamo cominciato a giocare quando ormai non c'era più niente da perdere".