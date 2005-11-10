Il Sudtirol vuole voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Palermo. A due giorni dalla sfida interna contro il Mantova, valida per la 14ª giornata di Serie B, il tecnico biancorosso Davide Possanzini ha fatto il punto sul momento della squadra, tornando sul 4-1 del 'Barbera' e analizzando gli aspetti sui quali sarà necessario lavorare. Dalle condizioni fisiche dei giocatori alla possibile gestione delle rotazioni, passando per il recupero di Pyyhtia e le scelte in difesa: ecco le sue parole in conferenza stampa.

Come è stata questa settimana breve di lavoro dopo la partita di Palermo?

"In realtà meglio così. Abbiamo avuto pochi giorni per archiviare la partita di Palermo, l'abbiamo analizzata ieri e adesso siamo già proiettati sulla sfida di dopodomani. È positivo anche sotto questo aspetto, perché permette di provare a dimenticare più velocemente la sconfitta".

Si cerca di dimenticare anche quei venti minuti in cui la squadra è sembrata avere difficoltà a entrare in partita. Da cosa sono dipesi e sono stati metabolizzati?

È stato metabolizzato tutto. Ho cercato di far capire che, per quanto possa essere sembrato diversamente guardando la partita, a mio avviso i primi venti minuti non sono stati giocati male. Chiaramente eravamo a Palermo, contro una squadra prima in classifica e davanti a un pubblico straordinario. Era normale potessero esserci delle difficoltà, ma secondo me non ne abbiamo incontrate così tante. Fino all'episodio in cui l'arbitro ha sbagliato, condizionando un po' i miei giocatori e la partita. Al di là di questo, i ragazzi hanno fatto bene, come avevo già detto nel post gara. La prestazione c'è stata, forse è mancata quella convinzione che dobbiamo necessariamente acquisire per compiere il salto di qualità. I ragazzi stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo e sono convinto che prima o poi ci riusciremo. Partite come quella di Palermo servono anche per sperimentare, capire e valutare a che punto siamo. Credo che ci troviamo in una buona posizione e che stiamo facendo un bel percorso. Naturalmente le sconfitte fanno male, soprattutto quando arrivano con quattro gol subiti, ma ritengo che il 4-1 sia un risultato un po' bugiardo. La sconfitta ci può stare, ma il passivo è forse troppo pesante. Dobbiamo dare il giusto peso sia alle cose fatte bene sia a quelle che non hanno funzionato, andando avanti con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per crescere".

Ci sono possibilità di recuperare qualcuno in vista della partita contro il Mantova?

"Non credo. Stiamo cercando di valutare le botte ricevute e qualche acciacco, anche perché il tempo a disposizione è poco e diventa complicato smaltire persino piccoli problemi fisici. Cercheremo di capire meglio la situazione nei prossimi due giorni. Come sempre, schiererò la formazione che riterrò più opportuna in base alle caratteristiche dei giocatori e alle loro condizioni fisiche".

La partita di Palermo le ha fornito indicazioni diverse rispetto a quella contro la Cremonese?

"Tutte le partite mi danno indicazioni. È chiaro che ogni gara abbia una storia a sé e che gli avversari siano differenti, ma quelle contro Cremonese e Palermo sono state, per spazi e interpretazione, piuttosto simili. Entrambe affrontavano la partita con una difesa a quattro e noi siamo stati bravi a trovare gli spazi. Anche in queste occasioni, però, ci è mancato qualcosa negli ultimi trenta metri. Più che nella conclusione, nella rifinitura e soprattutto nell'ultimo passaggio. Sappiamo di avere alcuni difetti da migliorare e dobbiamo lavorarci. Le indicazioni raccolte a Palermo sono state comunque interessanti, anche perché ho avuto modo di utilizzare giocatori che avevano trovato meno spazio. Penso, per esempio, a Brik, che secondo me ha disputato un'ottima partita. È un profilo molto interessante. Qui c'è spazio per tutti e non esistono gerarchie rigidamente definite, se non quelle determinate dal campo e da ciò che vedo quotidianamente nei giocatori. Per quello che mi dimostrano, tutti meriterebbero di giocare. Come dico sempre alla squadra, voglio essere io a sbagliare le scelte, non loro negli atteggiamenti, nell'impegno o durante gli allenamenti. Questi aspetti non devono mai mancare: la responsabilità delle decisioni sarà mia".

Alcuni giocatori, come Molina, Tronchin, Rispoli e Giorgini, hanno giocato praticamente sempre. Quanto è difficile gestirli con tante partite ravvicinate?

"Secondo me la gestione è stata più complicata tra le prime due partite, quando avevamo a disposizione due giorni in meno. Adesso abbiamo giocato martedì e torneremo in campo domenica: non è esattamente una settimana tipo, ma ci avviciniamo molto. C'è il tempo per recuperare. Cerchiamo di differenziare le sedute di allenamento, magari riducendo l'intensità del lavoro in campo e dedicando più spazio allo studio video. Sono comunque ragazzi sani, quindi hanno il tempo necessario per recuperare. A volte, anche quando la condizione fisica non è al cento per cento, bisogna aggiungere una motivazione ulteriore. Credo che i giocatori che hai citato, come tutti gli altri, abbiano motivazioni importanti per affrontare tre partite in una settimana".

Quando ritiene che Pyyhtia possa essere pronto per partire nuovamente dall'inizio?

"Secondo me sta facendo grossi passi avanti, ma è evidente che non sia ancora il Pyyhtia che conosciamo. La situazione dipende sia da lui sia da me: sta lavorando molto e io devo accompagnarlo progressivamente verso la condizione migliore. Devo capire come gestirlo, valutando se utilizzarlo a gara in corso oppure schierarlo dall'inizio per poi sostituirlo. Sono aspetti sui quali devo ragionare attentamente, cercando il giusto equilibrio sia per la partita sia per consentirgli di completare il proprio percorso di rientro con la massima tranquillità".

Il rientro di Stivanello può riportare la squadra alla difesa a tre, come contro la Cremonese?

"Sto ancora valutando anche la situazione di Simone Davì, che rappresenta una soluzione preziosa perché può ricoprire sia il ruolo di braccetto sia quello di quinto. Devo capire quale possa essere la scelta migliore anche in funzione delle caratteristiche della partita. Per quanto riguarda il ruolo di braccetto sinistro, abbiamo diverse alternative: Veroli, Stabile e lo stesso Simone Davì. Cercherò di schierare non semplicemente chi mi offre maggiori garanzie in assoluto, ma chi ritengo possa avere le caratteristiche più adatte per affrontare questa specifica gara. Sono comunque tutti giocatori che stanno bene. Chiunque sia sceso in campo ha sempre dato il proprio contributo, anche quando magari non è riuscito a esprimersi al massimo delle proprie possibilità. Sotto questo aspetto sono tranquillo, perché so che chiunque venga chiamato in causa è in grado di fare la propria parte. Si può vincere o perdere, ma per me l'importante è riuscire a interpretare la partita nel modo giusto".