tmw Cremonese, sull'attaccante Montalto si muovono tre squadre

Dopo il Carpi altri tre club si sarebbero fatti sotto con la Cremonese per l'attaccante Adriano Montalto, classe '88, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Venezia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centravanti piace molto a Pescara e ChievoVerona in Serie B e alla Ternana, dove è già stato nella stagione 2017-18, in Serie C.