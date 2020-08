tmw Monza, forte pressing per Cigarini. Domani Marconi al Palermo

Monza al lavoro sul mercato. Forte pressing per Luca Cigarini, si lavora in queste ore per arrivare ad un accordo e le prossime settimane potrebbero essere importanti per la fumata bianca. In uscita invece definito Marconi al Palermo: domani il nero su bianco. Il Monza si muove, Cigarini nel mirino e Marconi saluta...