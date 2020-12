tmw SPAL, Marino: "Errori determinati in occasione dei gol ma la squadra ha giocato"

vedi letture

Dopo la sconfitta interna contro il Brescia, il tecnico della SPAL Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa:

Tante SPAL nel corso di una partita. Cosa è successo?

"La squadra si è tirata indietro dopo l'1-0 che abbiamo fatto dopo pochi minuti. Il Brescia ha avuto qualche folata offensiva ma noi abbiamo sempre avuto la possibilità di giocare. Abbiamo sempre tenuto palla e cercato di chiuderla. E' normale che c'è anche la reazione dell'avversario. Purtroppo l'unica cosa di cui non sono contento è che negli episodi dei gol ci sono stati errori nostri che di solito non commettiamo. Mi sarei arrabbiato per il pareggio, figuriamoci con una sconfitta maturata in questa maniera. Abbiamo affrontato un'ottima squadra però penso che la SPAL abbia fatto complessivamente la prestazione giusta al di là degli episodi dei gol che ci hanno condannato".

Nelle ultime due partite la SPAL ha subito cinque reti tutti senza Tomovic.

"Io credo che Tomovic sia un ottimo giocatore, sta facendo un campionato straordinario ma non voglio togliere nulla a chi è entrato. Non mi va di fare questi paragoni. Sembra che le responsabilità sono di chi gioca al posto di Tomovic e invece non è così. Dobbiamo rimboccarci le maniche subito perchè non è facile in questo campionato. Peccato perchè abbiamo perso un'occasione importante. Peccato perchè abbiamo cercato di fare il nostro gioco, forse potevamo essere più bravi a chiuderla e poi abbiamo concesso qualche episodio e loro sono stati cinici a sfruttarli".

TMW - La mancanza di una vittoria può pesare sul gruppo?

"Purtroppo i giudizi sulle prestazioni sono condizionati dal risultati. Non penso che la squadra sia entrata in campo con strascichi particolari dopo la sconfitta di Ascoli perchè la squadra non ha mai avuto paura di giocare palla a terra. Dopo 40 secondi abbiamo avuto un'occasione, abbiamo fatto gol su azione manovrata e potevamo farne altri con più convinzione. Il Brescia ha avuto qualche opportunità ma stiamo parlando di una squadra forte. Siamo una squadra forte quando rimaniamo belli concentrati, sicuramente qualcosa di lucidità l'abbiamo persa ma è un periodo che si gioca tanto e ci può stare. Purtroppo ci sono stati errori determinanti nei gol".

TMW - Cosa è successo con Dionigi a fine partita?

"Vorrei evitare di parlarne. E' giusto che uno vinca, ci vuole anche il rispetto. L'ho visto esultare verso la nostra panchina, chiaramente c'era un po' di tensione. Sono cose che capitano durante una partita e poi finiscono lì".

Forse un po' di fragilità dal punto di vista psicologico?

"Io penso che il primo tempo soprattutto, quando eravamo abbastanza lucidi, avevamo la partita in pugno. In generale il giudizio si esprime in base al risultato. Noi siamo sempre usciti palla al piede con l'azione che partiva dal basso. Siamo arrivati tante volte sul fondo con Dickmann e Sala, con inserimenti centrali siamo arrivati al tiro. Una squadra fragile mentalmente fare gioco io non l'ho vista. Non siamo stati lucidi perchè il primo gol è partito da una rimessa laterale, il secondo è stato un rigore e in questi episodi c'è tutta la partita".

E' difficile migliorare l'aspetto dell'attenzione?

"In queste due partite nei gol ci sono stati degli errori. Oggi purtroppo è stata una giornata così dove ogni errore abbiamo pagato. Secondo me stava stretto il pareggio però va bene così. Io già sono proiettato alla prossima partita, vogliamo reagire".

La fase difensiva?

"Hanno fatto il massimo che potevano fare. Dico soltanto che negli episodi dei gol non siamo stati fortunati. Sono state situazioni fortuite che hanno portato la finalizzazione di questi episodi. Complessivamente abbiamo cercato di fare la partita, sicuramente potevamo in certi frangenti essere più determinati a chiuderla. La partita c'è stata, la prestazione anche. Sicuramente molto meglio rispetto ad Ascoli dove non siamo stati quelli che di stasera".

Dopo i cambi di Valoti e Castro ha notato difficoltà da parte della SPAL?

"Valoti è uscito nel finale, Castro è uscito prima con Paloschi e sono entrati Floccari e Di Francesco. Valori era stanco, ha dato tantissimo ed era un po' affaticato. Abbiamo preso un gol su rigore e in mischia e non penso siano determinanti queste cose".

L'errore di Thiam?

"Ha fatto tante belle partite e ogni tanto può capitare di sbagliare. Sbagliano gli allenatori, sbagliano i giocatori e anche un ragazzo di 22 anni. Dobbiamo incoraggiarlo, supportarlo e dargli fiducia. Non possiamo dare responsabilità ai singoli. Perdiamo e vinciamo con tutti. Qualche volte ha portato dei punti, questa volta ha commesso un errore. Ci può stare".