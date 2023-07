ufficiale Bari, c'è il rinnovo di Pucino. Il difensore si lega ai Galletti fino al 2025

Raffaele Pucino rinnova con il Bari. Il difensore ha firmato un nuovo contratto con il club pugliese fino al 2025. Questa la nota ufficiale: "Il terzino è alla terza stagione in biancorosso. SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2025, del rapporto che lega il difensore Raffaele Pucino al Club biancorosso. Dopo le 34 presenze collezionate quest'anno, condite da 3 assist, sono in totale 59 le partite giocate con il Bari. Felici di continuare insieme Raffa!".