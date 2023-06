Lorenzo Lucca saluta definitivamente l'Ajax. L'attaccante, in prestito con diritto di riscatto ai lancieri, torna definitivamente in nerazzurro: a breve ci sarà il trasferimento all'Udinese.

All the best, Lorenzo Lucca! 🇮🇹

The Italian forward will not return to Ajax following the expiration of his loan. pic.twitter.com/DSUxny4EMO

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2023