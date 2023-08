ufficiale Lecco, c'è il ritorno di Fracchiolla: è il nuovo direttore sportivo

"Calcio Lecco 1912 comunica che è stato raggiunto l’accordo con Domenico Fracchiolla che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del club. Domenico, classe 1984, è stato DS della Virtus Francavilla dalla stagione 17/18 fino al gennaio 2019. Successivamente é passato a ricoprire il ruolo per la Calcio Lecco per 2 stagioni fondando le basi della squadra vincitrice dei playoff. Nella stagione 22/23 è tornato a ricoprire il ruolo di DG per la Virtus Francavilla".

Con questa nota il club lombardo, neopromosso in Serie B, ha annunciato il ritorno del dirigente che ieri aveva risolto il proprio contratto con la Virtus Francavilla per fare ritorno al club bluceleste per costruire la squadra che affronterà, salvo decisione avversa del Consiglio di Stato, la prossima serie cadetta.