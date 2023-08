ufficiale Palermo, c'è il rinnovo di Soleri. L'attaccante: "Fiero del traguardo raggiunto"

vedi letture

Era nell'aria da qualche giorno e ora è arrivata l'ufficialità da parte del Palermo: Edoardo Soleri ha rinnovato il suo contratto prolungando la scadenza di un anno e legandosi ai colori rosanero fino al 2026. L’attaccante classe ‘97 è arrivato in Sicilia nel 2021/22 collezionando 76 presenze (42 in Serie C, 29 in Serie B, 3 in Coppa Italia Serie C e 2 in Coppa Italia) siglando 16 reti (12 in C, quattro in B) con anche sei assist forniti.

“Sono fiero per questo traguardo raggiunto - dichiara il numero 27 rosanero al sito ufficiale - ringrazio il Palermo e il City Football Group per la fiducia che voglio continuare a ripagare in campo. Con questa gloriosa maglia ho già vissuto grandi emozioni, ma sono certo che le soddisfazioni più belle debbano ancora arrivare. Voglio condividere questa gioia con i nostri tifosi, il loro affetto nei miei confronti è incredibile, meritano davvero il meglio possibile".