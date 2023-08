ufficiale Sampdoria, ecco il portiere Stankovic. Arriva dall'Inter in prestito

Filip Stankovic è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il giovane portiere, classe 2002, arriva in blucerchiato a titolo temporaneo dall'Inter come si legge nell'apposita sezione relativa al calciomercato sul sito della Lega B. Ora si attende il comunicato di una delle due società per capire se sarà inserito, come anticipato, il diritto di riscatto e controriscatto nell'accordo.

Il numero uno serbo, figlio dell'ex tecnico blucerchiato Dejan Stankovic, è reduce da un prestito biennale al Volendam in Olanda dove ha collezionato 64 presenze conquistando anche la promozione in Eredivisie,