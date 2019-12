© foto di Andrea Rosito

Continua la crisi dell'Empoli, che nemmeno Roberto Muzzi è riuscito a risollevare. Stavolta, però, c'è anche tanta sfortuna: la formazione toscana perde 1-0 a Cosenza: decisiva la rete di Baez su assist di Riviere, ma anche la clamorosa svista dell'arbitro Pezzuto, che non convalida il gol di Ricci nonostante la palla abbia superato interamente la linea di porta. Con questo successo, i calabresi si portano a quota 20 in classifica, agganciando Spezia, Cremonese e Juve Stabia in quattordicesima piazza. L'Empoli è tredicesimo, due punti più sopra.