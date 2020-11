Venezia, Ceccaroni: "Il mister ci ha dato una mentalità vincente e questo si vede in campo"

Attraverso i canali ufficiali del Venezia, ha fatto il punto della situazione - anche per commentare il risultato positivo della retroguardia (2 soli gol subiti in 5 partite giocate) - il difensore arancioneroverde Pietro Ceccaroni: "Sin dal primo giorno di ritiro ho notato che sia da parte della squadra che dello staff c’era lo spirito giusto e proprio per questo non mi stupisce aver iniziato la stagione in questa maniera. Le partite tante volte si decidono su degli episodi e noi siamo stati bravi a portarli spesso dalla nostra parte, ma non dimentichiamoci che siamo solo all’inizio. Noi dobbiamo continuare a lavorare in questa e cavalcare l’entusiasmo che si respira all’interno del gruppo. Rispetto all’anno scorso ci conosciamo meglio, ci sono stati degli ottimi innesti e il mister ci ha dato una mentalità vincente e credo che questo si veda in campo. Essere la miglior difesa del campionato fa innegabilmente piacere, sia a me che a tutta la squadra, perché questo dato è il frutto del lavoro di tutti. Se guardiamo per esempio alla partita con l’Empoli, i tre attaccanti hanno fatto un lavoro straordinario, lavoriamo di squadra e di conseguenza in difesa arrivano meno pericoli. D’altro canto, riusciamo anche ad attaccare con più uomini, riuscendo quindi a renderci più pericolosi in attacco. Però ripeto, siamo solo all’inizio, dobbiamo continuare su questa strada e con questa mentalità".

Una gara degna di nota è stata anche quella contro l'Hellas di Coppa Italia: "La partita contro il Verona è stata davvero ben giocata da parte nostra, non abbiamo mai mollato riuscendo poi a raddrizzare la partita. Ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi, in questo gruppo ci sono tanti giocatori forti e dobbiamo sempre dare il massimo per guadagnarci il posto, come la partita di Coppa ha dimostrato in maniera chiara. Tutto questo comporta l’innalzamento del livello degli allenamenti, ed è un fattore positivo".

Testa però al campionato, e al match contro la Reggiana. La situazione degli emiliani è sempre in divenire, ma i lagunari prepareranno comunque la settimana tipo: “Prepareremo al meglio la partita contro la Reggiana, sappiamo che son una squadra forte e che attacca bene quindi dovremo essere molto concentrati per dare il massimo in campo per battagliare colpo su colpo. Ora dovremo affrontare 3 trasferte consecutive, il nostro compito è fare quello che sappiamo senza mai snaturarci e mantenendo inalterato il nostro spirito".