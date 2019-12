© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato dopo la vittoria sul Perugia dicendosi soddisfatto della reazione della squadra lagunare e della chiusura del 2019: “Mi aspettavo una prestazione di carattere, forza e determinazione e così è stato. Ieri finalmente ho rivisto quel fuoco che avevamo perso nelle ultime gare disputate e quel fuoco ci ha permesso di portare a casa tutta la posta in palio. Vincere a Perugia era fondamentale per tanti motivi, perché la classifica anche se è presto cominciava ad essere complicata, perché la vittoria ci mancava da tempo e perché chiudere l’anno con una prestazione importante ci consente di affrontare la sosta con lo spirito giusto. - spiega Tacopina come si legge su Trivenetogoal.it - Ora dobbiamo fare tesoro di queste settimane di stop, lavorare sui nostri problemi e iniziare il girone di ritorno con lo stesso spirito di ieri”.