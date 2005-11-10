Vicenza, Cuomo: "Dopo il Pisa tifosi vicini. La B è difficile, ma avanti con forza"

Giuseppe Cuomo, difensore del Vicenza di Fabio Gallo, è fra i protagonisti del calcio del Triveneto che oggi sono stati premiati presso la sede dell'AIC, alla XXVI edizione del "Galà del calcio triveneto". Il classe '98 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento.

Una stagione storica ti ha portato a vincere questo premio. Che ricordo avrai della scorsa annata?

"Sicuramente un bellissimo ricordo, la scorsa annata è stata incredibile. Abbiamo fatto molto, molto bene. Quello che mi ripeto sempre è che questi premi individuali derivano sempre da un collettivo forte dietro. Devo ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff e la società che mi hanno dato fiducia fin dal primo momento. Tutto questo fa sì che io mi possa esaltare in campo, grazie a questa fiducia. Questo per me è l'importante e quindi per questo li ringrazio".

Mister Gallo dopo l'ultima partita ha sottolineato che in questo momento difficile è importante la vicinanza del pubblico. I tifosi si stanno abituando ad un campionato che è diverso e più difficile.

"Sì, il campionato è difficile, loro lo sanno e infatti ci sono sempre e ci sono sempre stati. Anche nei momenti in cui le cose non vanno come vorremmo che andassero. Sabato dopo la partita hanno dato un'altra dimostrazione di questo. L'unione fa sempre la differenza. È grazie a loro se noi riusciamo ad avere la forza in campo di poter fare qualcosa di importante".

L'entusiasmo all'interno dello spogliatoio è rimasto intatto, rispetto a quello che si respirava ad inizio stagione?

"Assolutamente sì. La Serie B è difficile, sappiamo di poter perdere una partita o due e poi magari di poterne vincere due, è così. Sempre con lo stesso entusiasmo noi dobbiamo centrare più vittorie possibile per raggiungere l'obiettivo stagionale il prima possibile".