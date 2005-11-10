Giuseppe Cuomo, difensore del Vicenza, è stato ospite di "È solo calcio". Queste le sue parole riportate da trivenetogoal.it: "Abbiamo vissuto questi giorni per stringerci ancora di più e cercare di risolvere qualche problema che possiamo avere in campo. A livello mentale ci è servito per andare ancora più forte, credo che in questo momento bisogna dare di più perché quello che stiamo facendo non basta. La maglia viene sempre sudata e stiamo cercando di dare il massimo, siamo dei ragazzi che a livello umano pochi gruppi hanno dei ragazzi così bravi. Difesa a tre o a quattro? Ho giocato con entrambe quindi mi trovo bene uguale. A Sudtirol e Crotone con Golemic ho giocato da centrale. A livello fisico stiamo benissimo non penso sia dovuto quello il calo nei secondi tempi. Non è neanche un problema tattico perché il mister è sempre stato la nostra forza, ce lo ripete ogni giorno che lui crede in noi. Forse è più una questione mentale che in questo momento stai subendo il perdere le partite di fila. I giocatori forti in questa momento devono farsi valere e cambiare rotta in un modo o nell’altro. Il salto di categoria è diverso trovi gente che ti punta ogni volta quindi è più dura. Però l’uno contro uno è quello che mi piace. Quando senti le voci di un possibile cambio di allenatore la vivi male, perché noi che siamo qui già dall’anno scorso abbiamo fatto una grande vittoria del campionato e conosciamo la persona, è normale che ci dispiaccia. E’ una soluzione che non avrei mai voluto. Sentiamo una responsabilità forte nei suoi confronti, obiettivamente è il nostro leader. Dobbiamo fare sicuramente molto di più per stare tutti sereni.

Io penso che la squadra è molto forte poi sappiamo che nel calcio si devono incastrare tante cose. Credo nella salvezza tranquillamente, mi aspettavo qualche punto in più ad inizio campionato. La Serie B è un campionato difficile, sicuramente avremmo perso qualche partita. La verità è che siamo abituati bene da un paio di stagioni che vinciamo sempre. La fortuna è che ci sono tante squadre lì, per uscirne dobbiamo alzare la testa, spalle larghe ed essere positivo perché con una vittoria non sei più in fondo alla classifica. Io so il gruppo, so che squadra c’è, la società che c’è e i tifosi. Tutti questi tifosi ci responsabilizzano in campo a fare qualcosa in più".