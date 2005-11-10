Vicenza, Gallo: “In questo momento bisogna parlare poco. Domani giocherà chi sta meglio”

Dimenticare il primo tempo di Benevento e ripartire dalla reazione mostrata nella ripresa. È questo l'obiettivo del Vicenza alla vigilia della sfida contro l'Empoli, appuntamento che arriva in un momento delicato per la formazione biancorossa, chiamata a invertire la tendenza e a correggere soprattutto le difficoltà difensive. In conferenza stampa, il tecnico Fabio Gallo ha fatto il punto sulla settimana di lavoro, sulle condizioni della squadra e sulle possibili scelte di formazione, senza nascondere la necessità di una risposta concreta sul campo.

Mister, alle spalle c'è la seconda trasferta consecutiva, con una partita dai due volti. Come ha visto la squadra durante la settimana e quale spiegazione si è dato, a mente fredda, del primo tempo di Benevento?

"Ho definito quel primo tempo 'incommentabile', non 'inguardabile': il significato degli aggettivi è diverso. Abbiamo analizzato poco la partita, perché secondo me c'era poco da analizzare e molto da fare. Ci siamo allenati nel miglior modo possibile".

Su quali aspetti vi siete concentrati maggiormente? E come sta la squadra dal punto di vista fisico?

"Ci siamo concentrati sugli aspetti mentali. La squadra fisicamente sta bene, altrimenti non avrebbe potuto disputare un secondo tempo così diverso rispetto al primo".

È riuscito a darsi una spiegazione di quella prima frazione di gioco?

"A volte non riesci a darti delle spiegazioni. Ci sono situazioni in cui non ce la fai".

Qual è la situazione degli indisponibili? Ci sono novità in vista della partita contro l'Empoli?

"Cuomo è fuori ma ha ripreso a correre bene, mentre Rada è rientrato ed è disponibile. Tsajoudt è ancora alle prese con l'infortunio, ma sta procedendo molto bene".

Quali sono gli aspetti dell'Empoli ai quali dovrete prestare maggiore attenzione?

"Dobbiamo stare attenti a noi stessi, al nostro approccio e alla voglia di affrontare la partita guardandoci dentro. Dobbiamo cercare di finirla senza alcun tipo di rammarico per quello che eventualmente non avremo fatto. Prima di tutto, secondo me, è questo l'aspetto fondamentale".

La difesa continua a essere tra le più in difficoltà del campionato. Come si può interrompere questa serie negativa?

"Bisogna arrivare a sera sapendo di aver fatto il massimo per i propri compagni e per sé stessi. In questo momento bisogna parlare poco, tutti".

Corazza ha disputato una buona partita a Benevento. Sarà titolare anche contro l'Empoli? E Rauti?

"Sì, giocherà Corazza. Giocherà anche Rauti".

A Benevento Corazza è stato schierato a destra nel primo tempo. Ha avuto le risposte che cercava da questa soluzione tattica? È un'opzione che potrebbe riproporre?

"Può succedere. È un destro che gioca a sinistra: nasce terzino destro, ma per esigenze legate al percorso della sua giovane carriera è stato spostato a sinistra, dove poi è rimasto. Si trova comunque molto bene anche a destra".

Oltre alle difficoltà difensive, il Vicenza sembra faticare anche nella costruzione delle occasioni da gol. I due gol segnati a Benevento sono arrivati soprattutto grazie alle qualità individuali. Come si può migliorare la manovra offensiva?

"Sicuramente c'è una difficoltà che cercheremo di migliorare".

In questo momento c'è qualche motivo particolare di tensione o qualche situazione che la preoccupa?

"Non ce l'ho con nessuno, assolutamente. Ci mancherebbe".

In una settimana così delicata ha avuto contatti con il presidente o con esponenti della proprietà?

"Questa settimana no. Con i miei direttori, invece, mi vedo tutti i giorni".

Con tre partite in una settimana potrebbe esserci spazio per un po' di turnover?

"No, non ho la possibilità, considerando i punti che abbiamo fatto, di fare turnover. Domani giocherà la formazione che mi ha dimostrato di stare meglio in campo".