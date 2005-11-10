Vicenza, Gallo: "La Serie B l'abbiamo voluta fortemente e la difenderemo a tutti i costi"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine del 'Galà del calcio Triveneto' Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha ricordato anche la straordinaria cavalcata in Serie C della passata stagione che ha riportato il Lane in Serie B dopo una lunga assenza: "Quella passata rimarrà nella memoria come una stagione straordinaria, che ha bissato quella con l'Entella. Un qualcosa che m'inorgoglisce. Ora c'è la Serie B che abbiamo voluto fortemente e che difenderemo a tutti i costi".

Come valuta queste prime uscite in cadetteria?

"Il campionato è denso di avversarie forti, che vogliono tutte raggiungere i nostri medesimi traguardi e dobbiamo fare il meglio possibile perché è un torneo di altissimo livello. Dobbiamo saper leggere le situazioni in ogni istante, vivendo ogni momento con entusiasmo e intelligenza".