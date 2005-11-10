Vicenza, Gallo: "Promozione storica. Benevento? Analizzeremo gli errori col Pisa"Esclusiva TMW
Luca Bargellini
A margine del 'Galà del calcio Triveneto' Fabio Gallo, tecnico del Vicenza fresco di promozione in Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:
Cosa ha rappresentato per lei questo primo anno e mezzo da tecnico del Vicenza?
"Quella passata rimarrà nella memoria come una stagione straordinaria, che ha bissato quella con l'Entella. Un qualcosa che m'inorgoglisce. Ora c'è la Serie B che abbiamo voluto fortemente e che difenderemo a tutti i costi".
Come valuta queste prime uscite in cadetteria?
"Il campionato è denso di avversarie forti, che vogliono tutte raggiungere i nostri medesimi traguardi e dobbiamo fare il meglio possibile perché è un torneo di altissimo livello. Dobbiamo saper leggere le situazioni in ogni istante, vivendo ogni momento con entusiasmo e intelligenza".
Un messaggio ai tifosi del Vicenza
"Il loro supporto non è mai mancato. Sono una nostra certezza".
Nel prossimo weekend il calendario di Serie B vi propone la sfida contro il Benevento: cosa si aspetta?
"Oggi analizzeremo la brutta gara di sabato contro il Pisa e cercheremo di lavorare per essere pronti per il match del 'Vigorito'".