Vicenza, Longo: "Qui avrò la stabilità che mi è mancata. Punto alla doppia cifra"

Il neo acquisto del Vicenza Samuele Longo ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in biancorosso e della volontà di trovare quella stabilità che gli è mancata negli ultimi anni: “La trattativa si è conclusa nelle ultime ore di mercato, ma l’interesse c’era dalla fine del campionato scorso e la soluzione mi piaceva. Sono contento di essere qui a titolo definitivo, i prestiti degli anni scorsi non sono dipesi da me, a Tenerife feci un bel campionato ma non potevo controllare la mia situazione. Ora a 28 anni credo che non sia tardi per iniziare un nuovo percorso e i sei mesi a Venezia sono stati una bellissima esperienza perché era da quando avevo 16 anni che non vedevo con frequenza la mia famiglia. - continua Longo - Finalmente avrò la possibilità di avere quella stabilità che mi è mancata e a livello personale spero di arrivare sopra a dieci gol”.