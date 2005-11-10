Vicenza, Moncini ritrova il Benevento: "Ricordi bellissimi, abbiamo fatto qualcosa di irripetibile"

Gabriele Moncini si prepara a ritrovare il Benevento da avversario. L'attaccante del Vicenza, protagonista in giallorosso della promozione in Serie A, è stato intervistato da Il Mattino: "Dell'esperienza al Benevento conservo tanti ricordi e tutti belli. L'esperienza giallorossa è stata emozionante e positiva. Abbiamo vinto un campionato straordinario con Inzaghi, qualcosa di irripetibile che non ho certamente dimenticato. Ci sono ancora tante persone in società che c'erano anche quando giocavo io. Ritroverò inoltre da avversario Caldirola, con cui ho condiviso lo spogliatoio".

Moncini afferma che in caso di gol non esulterebbe: "L'ultima volta, con la Spal, pensavo di esultare, ma poi non me la sono sentita. Sono uno molto istintivo, ma non credo che esulterei".

Il Vicenza attraversa un momento complicato: cosa sta mancando?

"È senza dubbio un momento particolare, perché veniamo da risultati negativi. Forse potevamo avere più punti, come forse anche meno. Ce la siamo giocata in tutte le partite, soltanto con Avellino e Pisa non c'è stata la prestazione. Ci manca un po' di cattiveria sotto porta, ma anche solidità difensiva. Abbiamo bisogno di chiudere una partita senza subire gol".

Il Benevento, invece, arriva da tre vittorie consecutive. Che impressione le fa?

"Da ex l'ho sempre seguito con interesse, soprattutto lo scorso anno. La squadra mi piace molto, gioca bene e ha entusiasmo. È tutto merito del mister. Le difficoltà iniziali potevano starci: il gruppo doveva adattarsi al nuovo campionato, ma ora ha trovato la strada giusta".

Che partita si aspetta e come potrete mettere in difficoltà i giallorossi?

"Mi aspetto sicuramente una gara maschia e bella, aperta a qualsiasi risultato. Sono partite in cui i punti valgono doppio. Floro Flores ha dato un'identità chiara: il Benevento non rinuncia mai a giocare e non vuole snaturarsi. La piazza ha grande entusiasmo per il ritorno in B, quindi mi aspetto anche tanta gente allo stadio. Per noi sarà importante non sbagliare l'approccio, essere aggressivi e determinati fin dai primi minuti".