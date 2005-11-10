Ufficiale Vicenza, Moncini è il nuovo attaccante: ha firmato un biennale

Dopo essersi liberato dal contratto con il Bari, dopo la retrocessione in Serie C, il centravanti Moncini torna in Serie B per vestire la maglia del Vicenza. Come ormai noto infatti il classe '96 aveva trovato un accordo nei giorni scorsi con il Vicenza e oggi ha firmato un contratto biennale. Questa la nota della società biancorossa:

"La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Moncini.

Moncini, attaccante classe 1996, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Bari in Serie B, scendendo in campo in 40 occasioni e collezionando 11 reti e 2 assist.

In carriera ha vestito, inoltre, le maglie di Cesena, Prato, Spal, Cittadella, Benevento e Brescia, per un totale di 17 presenze in Serie A, 235 presenze in Serie B con 69 reti e 18 assist, e 55 presenze in Serie C, con 17 reti e 2 assist.

Benvenuto in biancorosso, Gabriele".