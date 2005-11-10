Ufficiale
Accordo biennale tra il Catania e Varrà: è lui il nuovo Direttore Sportivo rossazzurro
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Se ne parlava già da tempo, ora arriva l'ufficialità: il Catania riparte da Fortunato 'Natino' Varrà alla direzione sportiva. È infatti lui il nuovo Direttore Sportivo del club rossazzurro, con il quale ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028.
"Catania Football Club rende noto di aver affidato la direzione sportiva al signor Fortunato Varrà, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2028.
Al dirigente, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti".
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