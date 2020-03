Allarme Coronavirus. Marra Cutrupi (ADICOSP): "Impossibile anche allenarsi. Bisogna fermarsi"

vedi letture

Il dirigente della Virtus Verona, e segretario generale dell’ADICOSP, Filippo Marra Cutrupi ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com della situazione che sta vivendo il nostro calcio, e l’Italia intera, spiegando che serve uno stop del calcio per cercare di evitare nuovi contagi: “Come ADICOSP abbiamo già chiesto la sospensione dei campionati professionistici e non. Io credo che si vada verso questa direzione e che domani il Consiglio Federale non possa far altro che dare ragione al ministro Spadafora e fermare il calcio. Oggi tutte le federazioni si confronteranno al CONI e credo che la scelta sarà quella di fermarsi. - continua Marra Cutrupi - Non è possibile continuare ad allenarsi per mettere a repentaglio la salute dei giocatori e degli addetti ai lavori che potrebbero diventare così veicoli di contagio. Osserviamo un periodo di quarantena serio tutti quanti, perché è l'unico modo per uscirne. Non è l'emergenza di una squadra o di un paio di squadre, quelle finora colpite, ma di tutte le squadre, perché tutte potrebbero essere contagiate".