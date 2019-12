© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bari punta forte su Nikola Ninkovic per alzare il livello qualitativo della squadra e dare finalmente a Vivarini il trequartista che in rosa manca. Secondo quanto riportano i colleghi di Tuttoc.com il club pugliese starebbe lavorando in sinergia con il Napoli per riuscire a sopportare i costi di un'operazione che sarebbe davvero molto importante per la Serie C. Il trasferimento di Ninkovic, che ha rotto con l'ambiente, al Bari non appare semplice, ma il dirigente biancorosso Scala è al lavoro per regalare alla piazza pugliese un grande colpo.