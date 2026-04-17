Benevento, Floro Flores dopo il rinnovo: "Felice di poter far parte ancora di questa famiglia"
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Antonio Floro Flores sarà l'allenatore del Benevento anche in Serie B. Il club sannita ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del tecnico fino al 30 giugno 2028. Attraverso i suoi canali social, il tecnico ha voluto esprimere tutta la sua gioia dopo la firma sul contratto.
"Onorato e felice di poter far parte ancora di questa famiglia. Insieme passo dopo passo"
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