Ufficiale
Benevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B. Il tecnico ha rinnovato il contratto
TUTTO mercato WEB
Antonio Floro Flores sarà l'allenatore del Benevento anche in Serie B. Il club sannita ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del tecnico fino al 30 giougno 2028:
"Il Benevento Calcio è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il tecnico Antonio Floro Flores fino al 30 giugno 2028. Il Club giallorosso rivolge a mister Floro Flores i migliori auguri di buon proseguimento, confidando nel raggiungimento di ulteriori e prestigiosi traguardi sportivi".
Altre notizie Serie C
Sambenedettese, il comunicato sul caso Ternana: "Rispetto delle norme non sia un principio variabile"
Primo piano
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Sambenedettese, il comunicato sul caso Ternana: "Rispetto delle norme non sia un principio variabile"
Pronostici
Calcio femminile