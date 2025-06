Ufficiale Bra, termina la terza esperienza di Quitadamo in giallorosso. La nota dei piemontesi

Dopo una stagione che lo ha visto scendere in campo per appena nove gare, con due reti, a causa di un brutto infortunio e che è culminata con la promozione in Serie C per il difensore Gabriele Quitadamo è arrivato il momento di salutare il Bra. Al classe ‘94 infatti non sarà rinnovato il contratto in scadenza a fine mese.

Questa la nota del club giallorosso:

"La società giallorossa comunica che si è concluso il rapporto calcistico con Gabriele Quitadamo. Per il difensore '94 è stata la terza esperienza con la maglia del Bra, culminata con la promozione in C. Stagione personale, purtroppo, frenata dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Forza e dedizione gli hanno permesso, rapidamente, di ritornare sull'erba per la Poule Scudetto e di essere (nel frattempo) un uomo-spogliatoio fondamentale.

Grazie Gabri, in bocca al lupo per il tuo futuro sportivo e personale".