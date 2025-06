Ufficiale Sambenedettese, ufficiale il prolungamento fino al 2027 di Alessio Zini

Ci sarà ancora il rossoblù della Sambenedettese nel futuro di Alessio Zini, fra gli artefici della vittoria nel Girone F di Serie D e della conseguente promozione in Serie C. Il numero 4 ha infatti rinnovato per altri due anni, come riportato nel comunicato ufficiale del club, che riportiamo di seguito ripreso dai canali social della società:

“L'U.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l'accordo con il difensore Alessio Zini, che nei prossimi giorni firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027 con la società rossoblù: per lui nell'ultima stagione 27 presenze, 2 gol e 2 assist con la Samb”.

Una dimostrazione di stima per il classe ‘98, che si è affermato come un assoluto titolare nello scacchiere di Ottavio Palladini. Una conferma derivante appunto dalle qualità del ragazzo, che si è sempre distinto anche per la propria duttilità. In difesa in carriera ha del resto occupato quasi tutti i ruoli, spendendosi anche nella stagione appena conclusa tra le caselle di difensore centrale ed esterno a destra.

Ad ogni modo a 27 anni si tratterà per lui di un’occasione unica, non avendo mai calcato in carriera i campi del professionismo. Farlo con una società storica come la Sambenedettese poi non può che essere un ulteriore motivo d’orgoglio.