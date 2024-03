Ufficiale Brindisi, ora è ufficiale. Mister Danucci risolve il contratto col club; squadra a Losacco

Si è definitivamente chiusa l'avventura di mister Ciro Danucci con il Brindisi, portato dalla Serie D alla C e primo allenatore di questa stagione, ma esonerato in favore di Giorgio Roselli. Due settimane fa, era il 20 febbraio, Danucci era però stato richiamato dalla società, ma il rapporto si è concluso decisamente presto: ancora ignoti i motivi. Quel che di certo c'è, è che la squadra è stata affidata a un membro del suo staff, l'ex tecnico della Primavera Nicola Losacco, che sarà il trainer sino al termine della stagione; con il compito di portare il club a una salvezza che ora pare insperata.

Di seguito la nota ufficiale:

"SS Brindisi FC comunica che nella giornata odierna è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto con Mister Ciro Danucci e il suo vice Mister Marco Perrone.

Il club adriatico ringrazia Mister Danucci e Mister Perrone per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Contestualmente si comunica che la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Mister Nicola Losacco".