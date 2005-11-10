Campobasso-Torres ad alta tensione: scintille tra le tifoserie prima e dopo la partita

La sfida tra Campobasso e Torres, giocata oggi e terminata con il risultato di 1-1, non ha fatto parlare tanto per quanto accaduto sul campo. Purtroppo, in cima alle cronache vanno i disordini creati dalle due tifoserie. Come riporta l'agenzia Lapresse, circa sessanta tifosi della squadra sarda hanno costretto l'autista dell'autobus a fermarsi in un punto diverso da quello stabilito: l'obiettivo era òa ricerca del contatto con i sostenitori di casa.

Durante la gara, andata in scena allo stadio Molinari di Campobasso, sono stati identificati i tifosi e sono stati sequestrati circa 40 bastoni camuffati da aste per le bandiere. Inoltre, sono stati danneggiati i bagni riservati al settore ospiti.

Dopo la partita, invece, i tifosi del Campobasso si sono posizionati nel varco dell'uscita dei rivali della Torres. Il gruppo è rimasto sul posto per cercare lo scontro, nonostante le intimazioni delle forze dell'ordine. Sia i tifosi sardi che del Campobasso potrebbero essere soggetti a Daspo.