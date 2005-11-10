Il pesante ko per 3-0 sul campo del Guidonia ha spinto la dirigenza del Campobasso a intervenire pubblicamente. Il vicepresidente Nicola Cirrincione ha analizzato il delicato momento della formazione rossoblù, riconoscendo le responsabilità della società e rivolgendo le proprie scuse alla tifoseria. Nonostante le difficoltà, il dirigente ha ribadito la fiducia nella squadra e la volontà di portare avanti il progetto societario. "Stiamo attraversando una fase della stagione che non rispecchia le nostre aspettative né le ambizioni di questa società. Condividiamo la delusione della nostra tifoseria, alla quale sento il dovere di rivolgere, a nome del Club, le nostre scuse. Siamo consapevoli degli errori commessi e delle difficoltà del momento, ma altrettanto convinti del valore della squadra e delle sue capacità di reazione".

Cirrincione conferma il progetto e le ambizioni del Campobasso

Il vicepresidente rossoblù ha poi ribadito come i risultati negativi non mettano in discussione gli obiettivi di lungo periodo della società. "Il nostro è un progetto in costruzione, sostenuto da una visione precisa e da ambizioni di lungo periodo. Un percorso che può conoscere momenti di difficoltà, ma che conserva intatti i propri presupposti e le proprie finalità. La vicinanza della nostra gente può rappresentare una risorsa straordinaria. A tutti i nostri tifosi chiedo di continuare a sostenere la squadra, nella consapevolezza che spetta innanzitutto a noi dare risposte concrete".

Campobasso, l'appello di Cirrincione: "Questa fase difficile avrà fine"

In chiusura, il dirigente ha richiamato l'importanza del senso di appartenenza alla piazza molisana, invitando tutte le componenti dell'ambiente rossoblù a restare unite. "La forza del Campobasso è sempre stata la capacità di essere squadra anche al di fuori del terreno di gioco. È nei momenti più complessi che questa appartenenza assume il suo significato più profondo. Sono convinto che questa fase difficile avrà fine. Affrontiamola con la dignità, l'orgoglio e la determinazione che appartengono alla storia di questa piazza".