Un messaggio a mezzo social, tramite un Instagram Stories, repostata anche dal Campobasso: Isaac Prado ha voluto spiegare il motivo del suo altalenante periodo, che non si lega a problematiche con il club rossoblù, bensì a motivi di salute che si sono ripresentati costringendo il calciatore brasiliano a uno stop.

Di seguito, ciò che è stato detto dal calciatore:

"Ci tengo a chiarire una cosa: non c’è stato alcun rapporto interrotto con nessuno, nessuna rottura e nessuna situazione particolare dietro questo mio momento di assenza.

Il motivo è esclusivamente di natura sanitaria, legato a un problema di salute che si è ripresentato e che mi ha costretto a fermarmi.

Il mio obiettivo è tornare al più presto a fare ciò che amo, con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo di sempre, per ripagare la fiducia della società, del mister e dei compagni e tornare a esultare sotto la nostra splendida curva".