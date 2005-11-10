Il Giudice sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali della quindicesima giornata di campionato ha squalificato per una giornata dodici giocatori, di cui ben tre in forza al Picerno. Si tratta di Adrian Cannavaro (Novara), Tommaso Panelli (Desenzano), Lorenzo Da Pozzo (Ravenna), Roberto Pierno (Campobasso), Lorenzo Lombardi (Carpi), Pietro Ciotti (Casarano), Andrea Gallo (Foggia), Fabrizio Paghera (Lumezzane), Emmanuele Esposito, Sergio Maselli, Samuel Pugliese (Picerno) e Simone Auriletto (Renate).

Un turno di stop anche per Stellone

Squalificato per una giornata anche per il tecnico della Casertana Roberto Stellone “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, gli mostrava un tablet e urlava in maniera aggressiva per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.”.

Le multe alle società

Di seguito riportano le sanzioni decise dal Giudice Sportivo alle società della terza serie:

AMMENDA € 1.000,00 CASERTANA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del secondo tempo, una moneta da 1 euro all’indirizzo del Sig. FAGGIANO DANIELE, appena espulso e diretto verso gli spogliatoi, moneta che colpiva sul petto un Delegato della Procura Federale senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, proferito, nella circostanza di cui al capo A), espressioni offensive e minacciose nei confronti del Sig. FAGGIANO DANIELE. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa con riferimento alla condotta sub A) la pericolosità del lancio effettuato e, con riferimento alla condotta sub B), la riprovevolezza delle offese pronunciate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00 PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco senza provocare conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la circostanza che il lancio è stato effettuato nel pre-gara, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00 ALBINOLEFFE per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto lo stesso si attardava all'ingresso in campo per regolarizzare l'equipaggiamento. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 65° minuto della gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, due petardi, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00 CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 93° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00 VIS PESARO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, esposto, all’11° minuto del primo tempo per circa undici minuti, uno striscione di circa 1,50 metri per 0,60 metri non autorizzato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).