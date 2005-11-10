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Si chiude l'avventura di Lapadula allo Spezia: risolto consensualmente il contratto dell'attaccante

Si chiude l'avventura di Lapadula allo Spezia: risolto consensualmente il contratto dell'attaccante TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 18:51Serie C

Con lo Spezia in fase di rivoluzione, si chiude l'avventura di Gianluca Lapadula in bianconero: il club ligure ha infatti annunciato l'addio - con risoluzione consensuale del contratto - con l'attaccante.
Di seguito la nota del club:

"Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Gianluca Lapadula al Club di via Melara. Al calciatore, i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

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