Ufficiale La prima volta di Lapadula in Perù: ha firmato con l'Universitario di Cuper

Il classe '90 non ha mai giocato nel campionato peruviano pur vantando 42 presenze, con nove reti, con la nazionale blanquirroja

In Perù aveva vestito sempre e solo la maglia della sua Nazionale, ma ora per l'esperto attaccante Gianluca Lapadula è arrivato il momento anche della prima volta nel campionato del paese andino con una delle maglia più prestigiose di tutte: quella dell'Universitario de Deportes (29 titoli nazionali) allenato da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Hector Cuper. Questa la nota della società sul suo acquisto dopo lo svincolo dallo Spezia:

"Il Club Universitario de Deportes accoglie in squadra Gianluca Lapadula , attaccante di grande esperienza internazionale che si unisce alla prima squadra per affrontare le sfide della stagione e apportare esperienza, leadership e capacità realizzativa alla rosa di punta.

Lapadula ha trascorso gran parte della sua carriera nel calcio italiano, vestendo le maglie di club come Pescara, Milan, Genoa, Lecce, Benevento e Cagliari, accumulando oltre un decennio di esperienza in Serie A e Serie B. Tra i suoi principali successi individuali spiccano i titoli di capocannoniere in Serie B con il Pescara nella stagione 2015-2016 e con il Cagliari nella stagione 2022-2023.

La sua straordinaria stagione con il Pescara gli è valsa il trasferimento al Milan, uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale. Successivamente ha continuato a competere ai massimi livelli del calcio italiano, affermandosi come attaccante rinomato per la sua professionalità, dedizione e spirito competitivo.

A livello internazionale, Lapadula ha esordito con la nazionale peruviana nel 2020 e da allora è diventato uno dei principali elementi offensivi della Blanquirroja, collezionando un totale di 42 presenze e 9 gol. È stato un giocatore chiave nell'eccezionale percorso del Perù nella Copa América 2021, torneo in cui la squadra ha raggiunto le semifinali e in cui ha offerto una prestazione straordinaria.

La sua identificazione con il Paese, il suo impegno dentro e fuori dal campo e la sua costante dedizione alla maglia nazionale gli hanno permesso di costruire un legame speciale con i tifosi peruviani, diventando uno dei calciatori più rappresentativi della nazionale negli ultimi anni.

L'arrivo di Gianluca Lapadula riflette l'impegno sportivo dell'Universitario de Deportes nel costruire una squadra di alto livello, pronta a competere ai massimi livelli e ad affrontare con ambizione le sfide della stagione".