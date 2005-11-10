La Dolomiti Bellunesi si compatta attorno al tecnico Bonatti: non è in discussione

I risultati stentano ad arrivare, la classifica si fa pericolante, ma la Dolomiti Bellunesi non mette assolutamente in discussione il tecnico Andrea Bonatti: la società sceglie dunque la linea della continuità, e la conferma arriva direttamente dal direttore sportivo Jacopo Giugliarelli.

Le parole del dirigente del club veneto.

Dopo la sconfitta con il Trento, ai canali ufficiali del club, ecco quanto dichiarato dal dirigente: "Forse all’inizio ci erravamo un po’ illusi rispetto al nostro percorso. Ma, allo stesso tempo, conosciamo le difficoltà del campionato. E sapevamo che sarebbe stata una stagione più complicata rispetto alla precedente: momenti come quello attuale li abbiamo già vissuti. Tuttavia, tengo a ribadire che ci assumiamo ogni responsabilità: in primis i dirigenti, lo staff, la squadra. Di sicuro non siamo qui ad arrenderci, men che meno dopo dieci giornate. I momenti difficili si affrontano insieme. E insieme ne usciremo. Dobbiamo dare massimo supporto a tutti".

Alle porte la sfida al Treviso.

L'avversario non sarà dei più semplici, l'avvio di stagione del Treviso è stato notevole, ma seppur neo promosso, non è questa una sorpresa. Aggiunge quindi Giugliarelli: "La capacità deve essere quella di andare oltre le difficoltà". Non resta quindi che attendere il responso del campo.