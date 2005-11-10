Dolomiti Bellunesi, il ko col Treviso costa caro: esonerato mister Andrea Bonatti

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Dolomiti Bellunesi, il ko col Treviso costa caro: esonerato mister Andrea BonattiUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:03Serie C
autore Daniel Uccellieri
24.10.2026 22:03Serie C
La Dolomiti Bellunesi esonera Andrea Bonatti dopo 13 mesi: la guida tecnica passa temporaneamente a Massimiliano De Mozzi.
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© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com
La sconfitta nel derby contro il Treviso costa caro ad Andrea Bonatti: la Dolomiti Bellunesi ha annunciato di aver esonerato l'allenatore:
Dolomiti Bellunesi, ufficiale l'esonero di Bonatti: De Mozzi guiderà la squadra ad interim
La Dolomiti Bellunesi comunica di aver sollevato Andrea Bonatti dall’incarico di allenatore della prima squadra.
La società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati in questi 13 mesi, arricchiti dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza nella stagione 2025-2026, e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.
La guida tecnica è affidata momentaneamente a Massimiliano De Mozzi.
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