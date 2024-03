Ufficiale Doppio rinnovo in casa Juve Stabia: Mignanelli e Gerbo firmano per un altro anno

La Juve Stabia, capolista del Girone C di Serie C, ha annunciato sui propri canali ufficiali i rinnovi, per un anno, del difensore Daniele Mignanelli e del centrocampista Alberto Gerbo, due colonne della squadra campana: il primo infatti ha collezionato 26 presenze, con tre gol e due assist, in stagione, mentre il secondo - che ricopre il ruolo di capitano - ha avuto un'annata più tribolata con 17 presenze complessive. Queste le note delle Vespe in merito ai rinnovi:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il difensore, classe ’93, Daniele Mignanelli fino al 30 giugno 2025.

Mignanelli ha sempre mostrato attaccamento alla nostra maglia e proseguirà il suo cammino con i colori giallo e blu".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il centrocampista, classe ’89, Alberto Gerbo fino al 30 giugno 2025.

Gerbo, nostro capitano, incarna alla perfezione lo spirito del Nostro club e proseguirà il suo cammino con i colori giallo e blu".

Prolungamento del contratto per Alberto Gerbo #ForzaJuveStabia Pubblicato da S.S. Juve Stabia su Venerdì 1 marzo 2024