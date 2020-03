Emergenza Coronavirus. Carpi, Ligi: "Nel mio piccolo sono fortunato. Posso correre in cortile"

Intervistato dalla Gazzetta di Modena il difensore del Carpi Alessandro Ligi ha parlato del momento che sta vivendo a causa dell'emergenza Coronavirus spiegando di essere fortunato avendo il modo di allenarsi all'aperto: “La speranza di tutti è quella di tornare in campo al più presto. Nel mio piccolo sono fortunato perché ho la possibilità di allenarmi e tenermi in forma correndo nel cortile di casa. - continua Ligi – Coi compagni di alleniamo in videochiamata, un modo per rimanere uniti anche in un momento in cui non possiamo far altro che stare lontani, resistere e sperare che finisca presto”.