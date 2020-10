ESCLUSIVA TMW - Matelica star della C. Moretti: "Nessun segreto, solo tanto lavoro e concentrazione"

esclusiva Matelica star della C. Moretti: "Nessun segreto, solo tanto lavoro e concentrazione"

Trascinato il Matelica in C, per Federico Moretti è tempo di ripetersi anche tra i professionisti, categoria che ritrova dopo quasi 10 anni dalla sua ultima apparizione nell'allora C2.

L'avvio è stato assolutamente devastante, nessuno si sarebbe mai immaginato la formazione marchigiana ai vertici dell'ostico Girone B di Serie C: ma così è, e delle sensazioni che si vivono nell'ambiente biancorosso è proprio l'attaccante a parlarne, nell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Una stagione che inizia dopo un anno sicuramente difficile: a mente fredda, come descriveresti il passato campionato?

"E' stato un campionato positivo, eravamo partiti con l'obiettivo vincerlo e così è stato. L'avvio non è stato dei più esaltanti, ma poi abbiamo compiuto una grande rimonta che alla fine ci ha consentito di centrare quelli che erano i traguardi prefissati: la Serie C è arrivata, quindi dire che è stato un torneo comunque soddisfacente".

Una Serie C nuova per molti di voi, ma un impatto eccellente con la categoria. Ti aspettavi questo avvio?

"Incontrare nelle prime tre gare tre formazioni che lottano per stare ai vertici non era uno degli avvii più semplici, ma noi siamo stati bravi ad affrontare tutte le partite con la giusta concentrazione, i risultati ottimi portati a casa sono stati frutto di questo. Sapevamo che non sarebbe stata facile, ma ce l'abbiamo messa tutta, senza tirarci mai indietro".

Quale è il segreto del Matelica?

"Non c'è un segreto specifico. Sappiamo di essere una squadra molto giovane che deve lavorare ogni giorno, pensando di gara in gara e affrontando le stesse dome fossero sempre delle finali. Mettendo in campo la giusta e costante concentrazione, possiamo diventare fastidiosi per tutti gli avversari".

Ritrovi la C dopo quasi 10 anni: a livello personale, cosa ti aspetti da questa stagione?

"Spero di essere utile alla squadra tutte le volte che verrà chiamato in causa, sia sul piano realizzativo che su quello del gioco".

E’ forse presto per parlare di obiettivi concreti, ma a livello di squadra, invece, cosa ti aspetti?

"Mi auguro si possa continuare a lavorare così. Guardando di gara in gara, credo che ci si possa togliere qualche soddisfazione, anche se occorre non perdere mai di vista l'obiettivo primario che è la salvezza".